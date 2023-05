"Maggio dei Libri" all'Archivio di Stato con il libro di Paolo Poponessi

Per l'edizione 2023 de Il Maggio dei Libri, il 17 maggio alle ore 16, presso la sede di Forlì dell'Archivio, verrà proposta la presentazione del volume dello storico forlivese Paolo Poponessi "Teoderico in Appennino. Mito, storia e scoperte archeologiche".

Agiografia, tradizione, memoria popolare, le ricerche di storici ed eruditi fino ai risultati delle campagne archeologiche iniziate già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento permettono di rileggere le affascinanti vicende del passato, legate alla figura di Re Teoderico, un “barbaro” che voleva fare rivivere in sé e nella sua opera di governo la grandezza degli imperatori romani, e ai luoghi dell'Appennino forlivese che hanno ospitato la monumentale Villa di Teoderico con le sue grandi strutture e i mosaici riportati alla luce: "In quel tempo il re Teoderico venne per costruirsi un palazzo sotto quello stesso monte, sopra il fiume Bidente [...]", come narra la Vita Hilari, antichissimo testo, che racconta la vita di sant’ Ellero, giunto dalla Tuscia in questa parte di Romagna.

Introduce Gianluca Braschi, direttore dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena La presentazione sarà accompagnata dall’esposizione delle tavole del Catasto della Romagna Toscana del 1834 relative ai luoghi dell'Appennino forlivese raccontati nel volume e riferite in particolare agli abitati di Galeata e Pianetto.

L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 0543 31217, email: as-fc@cultura.gov.it sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena.it