Musica per l'infanzia: una nuova stagione di eventi per l'associazione Magicamente Mozart. Si parte con "Platero e io"

Una nuova stagione di concerti è in partenza, organizzata dell'associazione MagicaMente Mozart. Gli eventi sono prevalentemente legati da un filo conduttore, quello della musica sull'infanzia e per l'infanzia, con il titolo "Magicamente Mozart, magicamente bambino, magicamente prodigio".

Dentro questo suggestivo titolo prendono forma e sostanza conferenze dedicate al delicato tema dell'educazione musicale a scuola (nel centenario della nascita del grande Maestro Mario Lodi) e concerti con repertori musicali per l'infanzia e sull'infanzia, anche con giovanissimi protagonisti.

Si parte nella Sala Sangiorgi, domenica 27 marzo, alle 17:30, con "Platero e io". Ci saranno Sandro Lazzeri alla chitarra e Luca Tironzelli attore, sul testo di Luciano Falcinelli tratto da “Platero y yo” di Juan Ramon Jimenez. Musiche di Eduardo Sainz de la Maza.

La storia di Platero è la storia di un'amicizia e l'amicizia genera amici. "La voce di Luca - spiega Falcinelli - ti accompagnerà lungo le strade di Moguer e ti racconterà con passione e semplicità le gioie e i dolori, le pene, le allucinazioni, gli straordinari attimi che si inanellano in un minuto normale, di un giorno normale, di una storia normale, di un tempo che sembra stia smarrendo la normalità. La musica di Eduardo Sainz de la Maza e il chitarrista Sandro Lazzeri, amici che neppure la morte del primo ha saputo separare, ti trasporteranno nel cuore di Platero, descrivendo minuziosamente i percorsi della sua anima, la profonda affettuosità del suo amico Juan Ramon, lo spirito andaluso di una terra santificata dalla poesia. Platero è salito in cielo, in un'isola di grazia, di freschezza e di felicità, in quell'isola fuori dal tempo, età d'oro dei bambini. Se tendi l'orecchio, ancora ti sussurra lieve “come il gorgheggio dell'allodola nel sole bianco dell'alba”".

I prossimi appuntamenti sono il 31 marzo, stessa ora e stessa location con la conferenza: "Arte e musica nel bambino e per il bambino", il 10 aprile, alla Pieve S.ta Maria in Acquedotto con "Le Vent Consort (trascrizione per due flauti e due clarinetti)", interpretata da Yuri Ciccarese flauto, Andrea Laganà flauto, Michele Fabbrica clarinetto, Simone Montaguti clarinetto basso. Si torna in Sala Sangiorgi il 24 aprile per un concerto sempre di Yuri Ciccarese flauto insieme a Floraleda Sacchi arpa, su musiche di Faur, Mancini, Nyman, Mozart, Rossini, Bizet. Il 12 maggio è la volta di Elena Indellicati nella conferenza “Oggi vi parlerò dei bambini musicisti”, con la partecipazione di giovanissimi pianisti dell’Istituto “A. Masini” e dell’I. C. 6 “S. Zavatti”. L' Arena forlivese ospita il 16 maggio "Sotto una luna piena…il nostro canto che incanta": Manuela Racci voce recitante, accompagnata dagli alunni flautisti dell’I. C. 7 “C. Silvestroni”. Si chiude all'Arena San Domenico a luglio, con il concerto Vivaldi Project.

Informazioni

Ingresso libero con prenotazione secondo le disposizioni vigenti. Per informazioni e prenotazioni: forli@magicamentemozart.it, 339 7784109