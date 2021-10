Il soprano Marianna Prizzon e la pianista Maddalena Murari per il secondo appuntamnento con "Magicamente Mozart"

Venerdì 22 ottobre, alle 21 nela Sala Sangiorgi a Forlì, si terrà il secondo appuntamento del festival MagicaMenteMozart, giunto quest’anno alla quinta edizione. Protagonisti della serata, il soprano Marianna Prizzon e la pianista Maddalena Murari con un programma che prevede arie d’opera di W.A.Mozart e altri brani vocali di F. Schubert e G. Rossini.

Marianna Prizzon, diplomata con lode al Conservatorio di Trieste, ha studiato con illustri Maestri quali L.Pavarotti, L. Magiera, R. Scotto, R. Kabaivanska ed è stata premiata al Mozarteum dal Fondo per la Cultura della città di Salisburgo. Ha ricoperto vari ruoli in importanti opere e ha cantato in importanti sale da concerto d’Europa, Asia e Stati Uniti. Maddalena Murari, anch’essa diplomata con lode e menzione d’onore, è vincitrice di numerosi premi in concorsi nazionali e vanta prestigiose tournée in Asia.

