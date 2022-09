La Magnalonga arriva a anche a Forlì: escursione a tappe per conoscere il territorio e degustare vini e prodotti locali

Tra gli effetti della pandemia ve ne è uno positivo che ha contagiato tantissimi forlivesi: si tratta della sana abitudine, alla camminata all’aria aperta. La Magnalonga Forlivese, organizzata da Asd Villagrappa e dal Comitato Asi di Forlì-Cesena con il Patrocinio del Comune di Forlì, è una passeggiata non competitiva di 11,5 chilometri aperta e alla portata di tutti il cui percorso, dal limitare della città alla collina, toccherà punti di interesse naturale, paesaggistico e culturale.

La manifestazione avrà luogo domenica 18 settembre con ritrovo alle 9 (in caso di maltempo sarà posticipata alla domenica successiva). La partenza verrà organizzata nei pressi delle tendostrutture del campo da calcio di Villagrappa, il punto di riferimento sarà l’arco gonfiabile del Comune di Forlì.

I partecipanti si fermeranno nelle varie tappe previste per consumare prodotti e vini della zona. "La zona di Villagrappa - affermano gli organizzatori -, con le sue strade di campagna poco trafficate ed a tratti sterrate, offre il contesto giusto per una giornata in famiglia all’insegna dell’attività motoria, del divertimento e del buon cibo. La presenza di aziende e attività locali dislocate in punti strategici ha consentito di realizzare un percorso studiato e pensato per rispondere alle esigenze soprattutto della famiglia per la possibilità di numerosi punti sosta e relax. I bambini potranno riscoprire, insieme ai propri familiari ed amici, la bellezza di trascorrere del tempo in una fattoria, tra animali e giochi antichi, o di vivere l’esperienza di trascorrere del tempo in una tenda degli indiani a pochi passi dalla città. Mangiare con gusto prodotti tipici locali, bevendo del buon vino, riposando tra una tappa e l’altra e ammirando le bellezze di una realtà di pace ed armonia. Oltre che per la famiglia l’evento, grazie agli intrattenimenti musicali e di svago, acquisirà un taglio giovane e vivace".

In alcune tappe verranno realizzati spazi dedicati ad attività capaci di coinvolgere tutti, grandi e piccini. Una storica attività di volontariato composta dagli abitanti di Villagrappa e dintorni, offrirà il giusto terreno di partenza per la realizzazione di un evento che vuole ambire a diventare, negli anni, un grande evento attrattivo ed un appuntamento fisso della città. I partecipanti, dopo la registrazione, il disbrigo delle formalità ed il ritiro dei gadgets, potranno gustare un caffè al Circolo Acli o al Circolo Matè prima di avviarsi alla partenza. Le tappe da percorrere sono 6, esclusa la partenza e l’arrivo. La navetta farà rientro al Parcheggio – Area Parrocchiale di Villagrappa.

La prima tappa: Fattoria la Capanna del Drago. Visita al Museo del Plaustro, visita alla Capanna e alla fattoria con animali e percorsi culturali. Stand con pizza rossa ( Azienda Ghirelli) e bevanda. Seconda tappa: gazebo sulla Via Framonta. Punto ristoro attrezzato con wc. Frutta secca della ditta “La Forlivese” di Villagrappa e bevanda. Terza tappa: Azienda “Rio del Sol” con area gioco, selfie e relax. Degustazione di un primo piatto ( crespella con Zucchina e ricotta) e bevanda. Quarta tappa: agricampeggio la Frulana. Area attrezzata WC, musica con i Brillanti Sparsi, salsicciata (Macelleria Bonduri) , pomodori al forno, pane ( Forno Rossi di Villagrappa) e vino ( Azienda Balducci di Villagrappa) . Possiilità di svago e relax in un contesto di natura e panorama mozzafiato con vista dell’alto della città di Forlì. Quinta tappa: Chiesa di Castiglione con un gazebo con degustazione biscotti farro e coriandolo ( Azienda Ghirelli) e albana ( Azienda Balducci di Villagrappa). Sesta ed ultima tappa: azienda Ghirelli con visita e degustazione prodotti (pane con olio, marmellata e vino)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione si scarica dal sito https://asdvillagrappa.it/wp-content/uploads/2022/08/liberatoriaiscrizione-1.pdf e va compilato in ogni sua parte e poi rispedito a magnalongadiforli@gmail.com. È anche possibile iscriversi direttamente presso lo stand area parrocchiale Villagrappa (via del Braldo, 24) nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 settembre dalle ore 15:30 alle 17:00. Info: ASD Villagrappa 3458531338

La manifestazione è organizzata con la collaborazione di Quartiere 18 (Villagrappa-Castiglione-Petrignone, San Varano, Villa Rovere), Gruppo Alpini di Forlì, Parrocchia S. Maria Maddalena (Villagrappa), Circolo ACLI Villagrappa, Circolo Matè Villagrappa, Circolo M. Monti La Pescaccia.