Il mago Casanova annuncia biglietti gratis al San Giacomo per "Pierino e il lupo"

La riapertura dei teatri ha dato grande gioia al mondo del teatro e della musica, anche se non è stato facile escogitare i tempi tecnici e le modalità per riportare le capienze a quelle di prima del covid.

Per questo, il mago Antonio Casanova, che sarà protagonista della favola “Pierino e il Lupo” all’Oratorio San Giacomo mercoledì - alle ore 21 - lancia un invito a tutto il pubblico di Forli cominciando dai bambini, dai loro insegnanti e dalle loro famiglie: “Tutti i posti del San Giacomo resi liberi a causa della fine del distanziamento per il pubblico saranno messi a disposizione gratuita, come per magia, di chi lo richiederà. Le persone interessate potranno entrare in possesso dei biglietti o contattando la mail segreteria@emiliaromagnaconcerti.com o presentandosi, la sera del concerto, alla biglietteria del San Giacomo alle 20. Spero che la serata di mercoledì sia una grande festa per tutti gli amanti della musica di Forli”.

L’iniziativa è resa possibile grazie al generoso contributo che la Società Romagna Acque-Società delle Fonti ha messo a disposizione delle iniziative. La serata vedrà anche l’esibizione di un duo pianistico d’eccezione: il Duo Marco Sollini – Salvatore Barbatano, che eseguiranno insieme alla Young Musicians European Orchestra il “Carnevale degli Animali” di Saint-Saëns.