La pittura di Miria Malandri in mostra alla Galleria Wundergrafik nel weekend

Sabato 29 e domenica 30 maggio alla Galleria Wundergrafik, in via Leone Cobelli 34, a pochi passi dai Musei San Domenico, inaugura la mostra ‘Malandri Ritrovata’, dedicata alla pittura di Miria Malandri.

“Abbiamo scelto come titolo della mostra ‘Malandri ritrovata’ poiché si compone di opere che abbracciano un arco di tempo molto ampio, a partire dagli anni Settanta – spiegano dalla Galleria -; un sorprendente distillato delle differenti corde narrative che contraddistinguono la pittura di Miria Malandri; in particolare, i quadri di ispirazione cinematografica e le sue amatissime nature silenti. Opere anche di grandi dimensioni in cui sono protagonisti colore e movimento. Un assaggio di retrospettiva che speriamo susciti nel pubblico ancora più curiosità sull’opera di questa grande artista. In particolare nel pubblico più giovane, che forse ancora non l’ha pienamente scoperta. Per questo abbiamo scelto come curatori del progetto Davide Boschini e Gabriella Maldini, che a fine 2020 hanno pubblicato con Capire Edizioni ‘Oltre il Cancello – Beyond the Gate’, il libro-conversazione che per la prima volta racconta il mondo pittorico, e non solo, di Miria Malandri”.

Storia della Galleria

Wundergrafik nasce nel 2016 come Studio e Galleria d’Arte di Stefano Amedeo Moriani, giovane artista forlivese con cui, nel 2020, inizia a collaborare Sofia Orioli, ampliando la Galleria al settore delle consulenze e progettazioni d’arredo.

Oggi, oltre alla classica e imprescindibile attività di presentazione di mostre e proposte di nuovi artisti contemporanei, Stefano e Sofia collaborano nella realizzazione di ambienti unici, coniugando il fascino dell’antico agli sguardi del design contemporaneo.

Modalità di prenotazione e orari

Per partecipare all’inaugurazione occorre prenotare telefonicamente al numero 351 7496266.

L’ingresso è gratuito. Gli orari saranno i seguenti:

sabato: 10.30 – 12 e 15.30 – 20

domenica: 10.30 – 12 e 16 – 20.





