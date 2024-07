Malocchi e profumi porta in scena "Donna... quel che so di lei" alla Fabbrica delle candele

Prezzo non disponibile

Il 4 luglio alle 21, alla Fabbrica delle candele di Forlì, continuano gli appuntamenti di "Fabbrica estate 2024", il cartellone estivo promosso da Foemozioni e dal Comune di Forlì, con lo spettacolo "Donna... quel che so di lei" del gruppo teatrale Malocchi e Profumi. Un viaggio semiserio, ironico e anticonformista sull'universo femminile. Uno sguardo disincantato sulle donne, per riflettere sulle tante facce, voci e sfumature dell'essere donna nel pubblico e nel privato, in un progressivo smarcamento dagli stereotipi dei ruoli e dei sentimenti e dai condizionamenti del pensiero maschile.

Lo spettacolo è un monologo arricchito da interventi musicali, con canzoni che spaziano dagli anni 50 agli anni 90 del secolo scorso, e presenta tante voci di altrettante donne, tutte diverse, ciascuna con le proprie particolarità, manie, abitudini, pensieri e azioni. Attraverso i racconti di queste tante donne si vuole rappresentare la varietà e complessità dell'universo femminile e continuare la riflessione, già avviata dai movimenti femministi, sulla condizione femminile vista sia da punto di vista sociale e comunitario, sia dal punto di vista intimo e privato. Scritto diretto e interpretato da Mariolina Coppola e con Marco Versari pianoforte e fisarmonica e Lara Mengozzi voce cantante.

