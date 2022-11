Abitanti e negozianti del Borgo San Pietro tornano ad aprire le loro porte ai visitatori per far scoprire i loro 'Particolari'

L'evento è stato fermo a causa del Covid per quasi tre anni: l'ultima edizione si tenne nel gennaio del 2020, appena un mese prima dei primi provvedimenti restrittivi. Ma ora un gruppo di volontari delle associazioni del centro storico riparte a pieno regime con terza edizione di “Particolari", l’evento organizzato dall'associazione di 'Idee in Corso', in collaborazione con 'Regnoli 41', con il patrocinio del Comune di Forlì e del Progetto speciale per i quartieri, che sostiene l'iniziativa tramite il quartiere Centro Storico.

L'iniziativa vede l'apertura di case e botteghe del Borgo San Pietro, un quadrante di centro che va da via Regnoli fino a corso Mazzini per poi scavallare fino a via Paradiso e nella parte storica di via Ravegnana, quella tra corso Mazzini e il sottopassaggio della ferrovia. Ogni casa che si apre, appunto, si scopre un particolare: che possono essere storie di vita, come quella della prima donna architetto di Forlì (Elvira Rossi) a quella di un'anziana di 83 anni che apre le porte della sua casa ai visitatori, dai negozianti che offrono dolci etnici e specialità regionali, agli artigiani del centro che organizzano corsi. Straordinari incontri di vite quotidiane, esperienze creative e piacevoli scoperte offriranno una nuova prospettiva sabato dalle 10 alle 22.

Incontri, musica, testimonianze, convivialità, laboratori per tutta la famiglia sveleranno nuovi “particolari” offrendo originali occasioni di socialità e condivisione tra Corso Mazzini, Via Giorgio Regnoli e zone limitrofe. In un alternarsi tra interni ed esterni, luoghi privati e pubblici, famiglie, artigiani, commercianti accoglieranno i visitatori con racconti, fotografie, esperienze e, in alcuni casi, con dimostrazioni del loro lavoro, offrendo loro un té, un caffè, un piccolo buffet a seconda anche delle tradizioni di ospitalità di ciascuno. Sono ben 32 i soggetti che hanno scelto di aprire le porte dei loro ambienti quotidiani di casa o di lavoro per raccontare un pezzo di sé. Si aggiungono poi 7 punti di ristoro che aderiscono gli promozioni e sconti.

“E' la terza edizione, dopo quelle fatte nel 2018 e nel gennaio 2020, con l'ultima che aveva attirato centinaia di persone”, spiegano le organizzatrici Flavia Foglietta, Donatella Piccioni, Raffaella Orazi e Nadia Lo Bianco. “Quando abbiamo iniziato a organizzare abbiamo visto che tutti coloro che avevano partecipato l'ultima volta hanno riconfermato la loro disponibilità ed anzi l'iniziativa si è ampliata fino ad arrivare in via Paradiso e in via Ravegnana. Quest'anno, oltre alle associazioni, abbiamo anche il sostegno del quartiere Centro Storico”. Diverse centinaia i visitatori che nel 2020 vennero attirati da questo modo, singolare ma anche autentico, di vivere il centro città.

Un infopoint dedicato presso la sede di Idee in Corso in Galleria Mazzini 26 sarà a disposizione di tutti gli interessati che potranno ricevere informazioni di dettaglio, ritirare la mappa con i luoghi, gli eventi e le fasce orarie e eventualmente prenotarsi per le attività a numero chiuso. Gli organizzatori consigliano di passare dall'infopoint per prenotare ed evitare le attese. Tra le diverse proposte ci sono concerti nelle terrazze e in galleria Mazzini, o semplicemente un caffè offerto dai padroni di casa, dal corso per decorare le palle di Natale, a quello per lavorare le pelli, dalla visita di Palazzo Foschi ai tatuaggi. Poi anche tante proposte di sapori, dalla merenda curda al tè marocchino ai modi per cucinare gli spaghetti di riso.

Tutti coloro i quali volessero condividere in rete nei loro profili social le foto dell’esperienza, raccontando così il proprio personale “particolare”, potranno utilizzare l’hashtag #particolari3forlì. L'associazione 'Regnoli 41' nel corso dell'iniziativa raccoglierà anche idee per dare un nome alla sua nuova sede in via Regnoli 52.

Il programa completo: