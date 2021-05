"Europa sul sofà", con il Punto Europa si parla di sport e green deal

“Europa sul Sofà” è un ciclo di incontri ideato ed organizzato dal Punto Europa di Forlì, completamente fruibile in diretta streaming sui canali social del Punto Europa Forlì Facebook, YouTube e Twitter. Gli incontri si svolgono nella forma di talk show in cui i docenti o gli esperti risponderanno alle domande da parte degli European Union Junior Experts del Punto Europa, che sono studenti di scienze internazionali di Forlì. Il pubblico potrà interagire e fare domande attraverso i commenti sui vari social. Il Punto Europa di Forlì è stato individuato dalla Commissione europea come Hub territoriale di riferimento per la Conferenza sul Futuro dell'Europa ed ha deciso di dedicare ai temi prioritari di discussione l'intero nuovo ciclo di conferenze online "L'Europa sul sofà".

La conferenza sul futuro dell'Europa si prefigge come obiettivo conferire ai cittadini un ruolo più incisivo nella definizione delle politiche e delle ambizioni dell'UE, migliorando la resilienza dell'Unione alle crisi, sia economiche che sanitarie.

Mercoledì 5 maggio, alle 18 "Other ideas - L’identità europea e lo sport". Da sempre lo sport costituisce uno dei principali elementi identitari delle nazioni. L'Unione europea, pur tentando di rafforzare l'identità europea attraverso molti strumenti, non ha mai utilizzato lo sport a questo scopo e soltanto a partire dal 2007 esiste, all'interno del programma erasmus +, un'azione specifica dedicata allo sport. Partecipano: Fulvio Cammarano, Università di Bologna; Luciano Di Fonzo, Capo del settore Sport, Commissione europea - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA); Giuliana Laschi, Università di Bologna; Nicola Sbetti, Università di Bologna.

Giovedì 6 maggio, alle 18 "Climate change and the environment - Il Green Deal ed i cambiamenti climatici"

La politica ambientale, il green deal e la lotta ai cambiamenti climatici sono fra le priorità più importanti della Commissione europea presieduta da Ursula Von Der Leyen. La conferenza sul Futuro dell'Europa sarà l'occasione per una riflessione approfondita su questi temi, sulle prospettive delle politiche ambientali europee, il ruolo dell'Ue nella lotta ai cambiamenti climatici e nel portare avanti uno sviluppo ed una crescita che siano sempre più sostenibili. Relatori: Vincenzo Balzani, professore emerito Università di Bologna, Elly Schlein, vicepresidente Giunta regionale Emilia Romagna, Patrick Leech, Università di Bologna