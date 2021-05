L'inviata di Sky nei box della F1 Mara Sangiorgio ospite del Ferrari Club Forlimpopoli

Prosegue il ciclo d'incontri online organizzato dal Ferrari Club Forlimpopoli. Venerdì sera, a partire dalle 20.30, ci sarà un ospite speciale: si tratta dell'inviata di Sky Sport Mara Sangiorgio, che presenterà il libro "Lewis Hamilton, figlio del vento". Modera l'incontro, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom (per il link consultare la pagina Facebook del Club), il presidente del Ferrari Club, Filippo Ambrosini. Per l'occasione sarà possibile acquistare le copie autografate con dedica.

La presentazione

Già nel nome, Lewis Carl Davidson Hamilton aveva un destino tracciato. Papà Anthony ammirava Carl Lewis, il leggendario velocista e lunghista statunitense soprannominato "figlio del vento". Col senno di poi, la scelta di chiamare così suo figlio fu in realtà un'autentica premonizione, perché la velocità nel suo piede destro il piccolo Lewis l'ha sempre avuta. Una velocità unica, precisa come un bisturi; geniale, pura, pulita, implacabile. In una sola parola, perfetta. E mentre da lontano bussa alla porta una suggestione che ha quasi del proibito, che parla di Hamilton e di Ferrari, in Formula Uno Lewis, grazie a un percorso di continua evoluzione e con un team - Mercedes - che gli ha permesso di esprimersi al meglio continua a frantumare qualsiasi record, vincendo qualcosa come sette titoli Mondiali in 14 anni.