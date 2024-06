Marcello Nucciarelli presenta il romanzo "La mano nera"

Mercoledì 12 giugno, presso la "Piada del Parco" (via Sandro Pertini, Parco urbano Franco Agosto), alle ore 17,45, Marcello Nucciarelli presenta il suo nuovo romanzo "La mano nera". Dialogherà con l'autore Maurizio Gioiello. Nucciarelli, giallista forlivese assai noto, ripropone al suo pubblico la protagonista di ben cinque inchieste (compresa quest'ultima), vale a dire il commissario Gretije de Witt, impegnata a sbrogliare una matassa davvero intricata.

La narrazione segue le linee classiche del genere poliziesco definito di "inchiesta": si parte con un omicidio e poi iniziamo le indagini. Lo sfondo, invece, è decisamente variegato, poiché le vicende sono ambientate un po' in tutto il mondo, dall'America Centrale all'Europa, nello specifico dal Portogallo all'Italia e alla Romania, per finire con l'Olanda, nazione d'elezione scelta da molti anni da Nucciarelli. Come sempre avviene nei suoi romanzi, l'autore oltre all'inchiesta poliziesca pone in rilievo anche altre tematiche, di attualità e non, che riescono a sollecitare e a coinvolgere il lettore, in modo tale da avvincerlo sempre più alla lettura.