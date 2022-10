In Marcia per la pace: dieci anni con la Forlì-Bertinoro nel ricordo di Annalena Tonelli, Katia Zattoni e padre Ernesto Balducci

C'è grande fermento per la settima edizione della Marcia della Pace Romagna, che si terrà domenica 9 ottobre, con partenza da Forlì in bicicletta (piazza Saffi, ore 9.00) e ritrovo da Cesena presso l'Ippodromo (ore 9.00) e poi da Forlimpopoli (ore 9:30 al Parco Urbano) a Bertinoro a piedi.

La Marcia si collega simbolicamante a due persone che tanto hanno fatto in questa direzione: An nalena Tonelli di Forlì e padre Ernesto Balducci di Grosseto. L'iniziatova celebra la loro azione e ricorderàchi ha ideato la Marcia nel nostro territorio: la compianta Katia Zattoni che nel 2012 ricopriva il ruolo di assessore del Comune di Forlì.

I marciatori hanno quattro obiettivi: sostenere la porposta di legge che istituisce in Italia un Dipartimento per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta, a livello europeo istituire i Corpi Civili di Pace Europei (una proposta già presente nel Parlamento europeo sin dal 1995 e conferma- ta anche da studi di fattibilità), chiedere al governo italiano che firmi e promuova il Trattato di proibizione delle armi nucleari dell'ONU, entrato in vigore il 22 gennaio 2021; per rispondere all'aggressione russa dell'Ucraina organizzare una Carovana della Pace con destinazione le aree di conflitto dell'Ucraina.

Inoltre il 14 ottobre e il 28 ottobre 2022, nella sede del Centro Pace di Forlì si terranno due conferenze per ricordare la figura di Annalena Tonelli (insieme all'Associazione Darsi Pace e al Comita to per la lotta contro la fame nel mondo) e il 28 ottobre la figura di padre Balducci (insieme al Cen- tro Pace di Cesena).

Per ulteriori contatti ed informazioni sulla Marcia, potete contattare per Forlì il Centro Pace di Forlì, via Andrelini nr. 59, tel.327.8622022; email: forli.centropace@gmail.com, per Cesena il Centro Pace di Cesena, via Chiaramonti nr. 46, tel. 331.1509059; email: centropace.cesena@gmail.com