Marco Cortesi e Mara Moschini live a "Prove tecniche"

Sesto ed ultimo appuntamento del 2020 con "PROVE TECNICHE", il programma del giovedì sera di interviste live agli artisti e le artisti forlivesi.

Gli ospiti di Giovedì 17 dicembre ore 20.30 sono Marco Cortesi e Mara Moschini. Marco Cortesi è attore e regista. Sviluppa la sua produzione teatrale come attore monologante di teatro civile alternando il lavoro come autore e attore in tv (con il programma “Testimoni” per Rai Storia da lui ideato e interpretato). Tra i suoi lavori teatrali, nati da un’attenta indagine d’inchiesta, “Le donne di Pola”, monologo sulla guerra nella Ex- Jugoslavia con oltre 350 repliche, un libro ed un DVD, “L’Esecutore”, un documentario-teatrale in formato Libro+DVD sull’ultimo boia di Francia, scritto da Paolo Cortesi e liberamente ispirato ad una storia vera (Infinito Edizioni) e “La Scelta”, quattro storie vere dal conflitto di Bosnia basato sul libro “I Giusti nel Tempo del Male” della Dott.ssa Svetlana Broz (Ed. Erickson) ora un libro+DVD per Edizioni Erickson.

E’ inoltre autore e interprete dello spettacolo “Rwanda”, monologo-testimonianza sulle vicende del genocidio rwandese. E’ coautore e interprete del film “Rwanda”, trasposizione cinematografica dell’omonimo spettacolo teatrale, presentato alla 75° Mostra del Cinema di Venezia in accordo con Le Giornate degli Autori. Il suo ultimo spettacolo “Die Mauer – Il Muro” sulla storia del Muro di Berlino è ora in tournée. Trasformato in un film-documentario “Die Mauer – Il Muro” è andato in onda in prima serata su canale RAI in occasione del trentennale dalla Caduta del Muro di Berlino. Dal 2010 collabora con l’attrice Mara Moschini coautrice di tutte le principali produzioni targate MC-Teatro Civile e attrice sul palco e davanti alla macchina da presa. Moka è l’Associazione di Promozione Sociale che dal 2015 è contenitore artistico, creativo ed organizzativo delle produzioni targate MC-Teatro Civile. L'appuntamento è previsto per Giovedì dalle ore 20.30 sulle pagine FB ed INSTAGRAM della Sala San Luigi.