La stagione teatrale di Galeata riparte da Marco Morandi in "Nel nome del padre"

Riparte la tagione teatrale di Galeata, aggiungendo agli spettacoli da recuperare della scorsa stagione altri spettacoli fuori abbonamento. La stagione è divisa in due momenti uno estivo ed un' appendice autunnale che sara' presentata a fine estate.

Il cartellone estivo, che si svolge nella cornice del Chiostro di Pianetto, prevede Marco Morandi che sara' presente con uno spettacolo dedicato al suo rapporto col padre Gianni simbolicamente intitolato 'Nel nome del padre- Memorie di un figlio di'. E che torna "sul luogo del delitto" dopo la fortunatissima anteprima de 'Le parole ed il mare' nel centro bidentino insieme a Lino Guanciale e Alessandro Vanoli. Denis Campitelli , reduce anche dai successi cinematografici di 'Volevo nascondermi' dove interpreta l'autista del pittore Ligabue in 'Shakespeare in dialét' , vale a dire Shakespeare riiscritto e raccontato in una veglia contadina nella stalla in dialetto romagnolo.

Poi unasignora del teatro italiano, Lella Costa col suo 'Questioni di cuore' ci accompagnera' tra le pieghe delle risposte ironiche e appassionte alle bellissime e sincere lettere sul tema dell'amore dei di Natalia Aspesi. Uno spaccato di profondita' , debolezza leggerezza, passione aspirazioni e delusioni che racconta molto del nostro paese.

Per quello che riguarda la parte autunnale sara' confermato Enrico Lo Verso, protagonista di tanti film e fiction della nuova scena, che accompagnerà gli spoettatori nella personale lettura di un grande classico della lettteratura teatrale italiana, 'Uno nessuno e centomila'. Spettacolo previsto in abbonamento E poi sempre dal testo di un autore celebrato, il francese Pierre Notte, lo spettacolo tutto al femminile 'Due vecchiette vanno al nord' con Angela Malfitano e Francesca Mazza, allieve e collaboratrici di Leo de Berardinis e protagoniste da anni della scena teatrale bolognese e non solo. Spettacolo fuori abbonamento

PROGRAMMA ESTIVO

Sabato 3 luglio 2021, ore 21.15

MARCO MORANDI in “Nel nome del padre (Storia di un figlio di...)” di Marco Morandi, Augusto Fornari e Toni Fornari

“Nel nome del padre” è un viaggio musicale nella vita artistica e personale di Marco Morandi. Lo spettacolo, ricco di aneddoti e canzoni avrà come colonna sonora alcuni brani che hanno fatto la storia della musica, con un'attenzione particolare ad alcuni pezzi del celebre padre.

Venerdì 6 agosto 2021, ore 21.15

DENIS CAMPITELLI in “A trebbo con Shakespeare”

In Romagna, fino a qualche anno fa nelle stalle, nelle lunghe e gelide notti d'inverno, uomini, donne e bambini si trovavano per raccontarsi storie attorno al lume di una lanterna. Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo, fossero quelle in cui si parlava di spiriti. Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una casa colonica, viene ritrovato un vecchio manoscritto. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo, Giulietta e Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri contadini, rigorosamente in dialetto romagnolo.

Giovedì 9 settembre 2021, ore 21.15

LELLA COSTA in “Questioni di cuore” dalla rubrica di Natalia Aspesi - da un’idea di Aldo Balzanelli

Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all'amore e alla passione... Tutti hanno imbracciato la penna (più recentemente la testiera del pc) per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande. Lella Costa dà voce sul palco a questa corrispondenza.

BIGLIETTI & INFO

Apertura biglietteria: ore 20.30 - Inizio spettacoli: ore 21.15

Prezzo intero: 14 euro - Prezzo ridotto: 12 euro. Per informazioni e prenotazioni: 338 3169741- giancarlodini@gmail.com

Verranno rispettare le normative Anti-Covid