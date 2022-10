Marco Omizzolo a Forlì per presentare l'ultimo libro e incontrare gli studenti

Il Coordinamento dell’Associazione Libera Provincia Forlì Cesena, il Presidio Libera “Placido Rizzotto” di Forlì e il Presidio Libera “Giuseppe Letizia” di Forlimpopoli hanno organizzato un importante evento sullo sfruttamento lavorativo e sul caporalato con un ospite che, su questi temi, ha costruito la sua ragione di vita. Il 17 ottobre alle ore 21 presso l’ex cinema Mazzini a Forlì, Marco Omizzolo presenterà il suo ultimo libro “Per motivi di giustizia” People Editore. Sarà un momento di approfondimento nel mondo del lavoro delle comunità Sihk e su quello che accade nei nostri territori, nella nostra amata Romagna.

Dialogherà con Marco Omizzolo il già Magistrato come Sostituto Procuratore Giudice del lavoro Carlo Sorgi. Coordinerà l’incontro Franco Ronconi, referente provinciale dell’Associazione LIBERA



Sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa In Migrazione e di Tempi Moderni a.p.s.. si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali in particolare sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura dei lavoratori stranieri. Collabora con il master “Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e con redazioni di quotidiani e riviste italiane. Ha pubblicato “Essere migranti in Italia” Meltemi Editore, “La Quinta Mafia” (Radici Future editore), “Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana” (Feltrinelli) e “Migranti e Diritti” Editore Simple. Co-protagonista e collaboratore alla sceneggiatura del docu-musical-film “The Harvest”, tratto da una sua indagine sul mondo del lavoro delle comunità Sihk nell’agro pontino laziale. Nel 2019 è stato nominato, dal Presidente della Repubblica Mattarella, Cavaliere della Repubblica per meriti di ricerca e impegno contro il caporalato e lo sfruttamento.

Il giorno seguente Marco Omizzolo incontrerà, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, gli studenti del Liceo Classico G.B. Morgani di Forlì (che hanno visto il film The Harvest e letto il libro “Per motivi di giustizia”). Saranno al suo fianco il Giudice del Lavoro Carlo Sorgi, Thomas Casadei, Professore ordinario di Filosofia del diritto presso il Dip. di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia – Unimore, ove insegna anche Teoria e prassi dei diritti umani e Didattica del diritto e media education e Franco Ronconi, referente provinciale dell’Associazione Libera.

Hanno aderito all’iniziativa: rete degli studenti di Forlì, UDU di Forlì Cesena, CGIL Forlì Cesena, CISL Forlì Cesena, UIL Forlì Cesena, ANPI Forlì, ARCI Forlì, Forlì città aperta, Barcobaleno passioni in movimento, Presidio Forlimpopoli Giuseppe Letizia, Presidio Placido Rizzotto Forlì.