Marco Viroli presenta la sua raccolta di poesie "Canzoni d'amore e di funambolismo"

Sabato 6 novembre alle 17.30, alla Sala San Luigi di Forlì si terrà la prima presentazione pubblica della nuova raccolta di poesie di Marco Viroli: "Canzoni d'amore e di funambolismo" (Il Ponte Vecchio, 2021). Interverranno amici, poeti, scrittori, attori e funamboli. Il libro è l'ultima raccolta di versi di Marco Viroli e comprende la maggior parte della sua produzione poetica di questi ultimi anni.

Marco Viroli è nato a Forlì nel 1961. Laureato in Economia e Commercio all'Università di Bologna, è scrittore, giornalista pubblicista, copywriter, organizzatore di mostre d'arte, reading, concerti, spettacoli, incontri con l'autore ed ha collaborato con alcune importanti aziende e agenzie di comunicazione locali e nazionali. Attualmente è direttore artistico della Fabbrica delle Candele, centro polifunzionale della creatività del Settore delle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Nel 2003 ha pubblicato la sua prima raccolta di versi, Se incontrassi oggi l'amore (Farnedi). Per «Il Ponte Vecchio» ha dato poi alle stampe Il mio amore è un'isola (2004), Nessun motivo per essere felice (foto di N. Conti, 2007) e, nel 2008, la riedizione di Se incontrassi oggi l'amore. Suoi versi sono apparsi su numerose antologie nazionali, tra cui quelle dedicate ai Poeti romagnoli di oggi e… («Il Ponte Vecchio», 2005, 2007, 2009, 2011, 2013), Sguardi dall’India (Almanacco, 2005 e 2019) e Senza Fiato (Fara Editore 2008, 2009). E’ autore di alcuni importanti saggi storici pubblicati con «Il Ponte Vecchio»: Caterina Sforza. Leonessa di Romagna (2008), Signore di Romagna. Le altre leonesse (2010), I Bentivoglio. Signori di Bologna (2011), La Rocca di Ravaldino in Forlì (2012). Dal 2012 ha iniziato un proficuo sodalizio con Gabriele Zelli, che ha portato alla pubblicazione di una ventina di volumi di storia e tradizioni locali scritti a quattro mani. Tra questi vanno ricordati gli ultimi pubblicati: Sulle tracce di Dante a Forlì (2020), in collaborazione con il Foto Cine Club Forlì, Itinerari danteschi nella Valle dell'Acquacheta (2021) e I luoghi di Paolo e Francesca nel Forlivese (2021) con foto di Dervis Castellucci e Tiziana Catani. Nel 2014, insieme a Sergio Spada e Mario Proli, ha pubblicato Storia di Forlì. Dalla Preistoria all’anno Duemila e, nel 2017, con Castellari C., Novara P., Orioli M., Turchini A., La Romagna dei castelli e delle rocche , entrambi i volumi editi da «Il Ponte Vecchio».È inoltre autore delle monografie industriali: Caffo. 1915-2015. Un secolo di passione (Mondadori Electa, 2016) e Bronchi. La famiglia e un secolo di passione imprenditoriale (Ponte Vecchio, 2016).

