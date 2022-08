"Margini" di Enrico Gregori, la presentazione del libro

Casa Candischi presenta "Margini", è un libro breve e intenso in cui l'incedere gioca tra il pesante e il leggero senza mai diventare comico. In Margini difficilmente si ride e non è per questo che è stato scritto. È stato scritto con la speranza e l'augurio che il lettore possa perdersi, disorientarsi e se è fortunato non trovarsi più. Margini sono una serie di punti di vista al centro di nulla.





Ma che gli danno un gran gusto. È fatto così. Ora per esempio si è autoprodotto Margini un librino insignificante che gli dà un gran gusto. Tutte le serate estive si svolgono all'aperto, nel fresco cortile sulle rive del Rabbi; in caso di maltempo, all'interno della casa-museo Candischi. È necessaria la tessera associativa".