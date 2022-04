“Maria Maddalena peccatrice e convertita”: Pantaleo Palmieri alla Sala Sangiorgi

Prezzo non disponibile

Per il ciclo “Maria Maddalena : chi era? Teologia, Arte, Letteratura, Cinema, Teatro” proposto dall'Associazione Culturale San Mercuriale come evento collaterale alla grande mostra forlivese, sabato 23 aprile, alle16,30 in Sala Sangiorg dell'Istituto Musicale Masini, si tiene una conversazione con Pantaleo Palmieri su “Maria Maddalena peccatrice e convertita” il romanzo del 1636 del gesuita Anton Giulio Brignole Sale.

Il Seicento è il secolo della scienza e, nel contempo,il secolo delle stravaganze ( il Barocco) e delle sorprese. Anton Giulio Brignole Sale era un letterato di fama, abile diplomatico, collezionista d'arte; entrò nell'ordine dei Gesuiti dopo un grave lutto. Sorprendente il suo romanzo: Maria Maddalena peccatrice e convertita; l'autore utilizza questo genere, nuovissimo nella nostra storia letteraria, che non ha ancora l'assetto che noi conosciamo, ma è un misto di prosa e poesia. Sceglie il tema sacro della Maddalena che si presta alla rappresentazione della bellezza (il motivo segreto che percorre tutto il romanzo) nel tipico impasto barocco di sacro e profano che abbiamo già analizzato nella Storia dell'Arte. Il romanzo, nei ricami, nei giochi tipici del Barocco, nel lessico prezioso, rivela una sterminata e sotterranea cultura classica, ma, anche, una meravigliosa ed esuberante fantasia che costruisce sulla narrazione della Maddalena aneddoti, invenzioni, a volte con venature libertine (il romanzo venne scritto prima della conversione), che esaltano la protagonista rendendola piacevole anche al gusto moderno.

Obbligo di prenotazione tel. 054329313- email info@sanmercuriale.it