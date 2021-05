Riparte la stagione comica del Diego Fabbri con Maria Pia Timo

Martedì 11 e mercoledì 12 maggio alle ore 20,15, inaugura la stagione "Aperture comiche" del Teatro Diego Fabbri di Forlì, con il recupero dello spettacolo di Maria Pia Timo, "Una donna di prim’ordine". Con la sua irresistibile verve, Maria Pia Timo affronta il “logorio della vita moderna” a cui ogni donna è sottoposta e cercherà di consigliare i giusti rimedi con cui affrontarlo. Un accorato a-solo per la ricerca della felicità che forse cambierà le nostre abitudini e che certamente porterà tantissime risate.

Il Diego Fabbri sarà un Teatro sicuro in quanto saranno applicati tutti i relativi protocolli ministeriali; il personale di sala avrà cura di fare rispettare le norme previste dai Decreti in vigore e il pubblico sarà tutelato nel miglior modo possibile: oltre al distanziamento garantito dai posti contingentati, sarà necessario indossare la mascherina dal momento dell’ingresso, durante lo svolgimento delle rappresentazioni e fino all’uscita dal Teatro. In considerazione del coprifuoco tutt’ora in vigore, gli spettacoli serali delle APeRTure Comiche e Moderne inizieranno alle ore 20.15, in modo da terminare in orario compatibile con un comodo rientro degli spettatori presso le proprie abitazioni; gli spettacoli della rassegna Family andranno in scena la domenica mattina alle ore 11.

Prevendite e Prenotazioni telefoniche (0543 26355): da sabato 8 maggio 2021.

Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

Le prenotazioni telefoniche saranno accettate dalle ore 11.

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Prevendita Online (salvo disponibilità): da domenica 9 maggio 2021 su VivaTicket.