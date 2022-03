Al Teatro Dragoni di Meldola Maria Pia Timo in "Una donna di prim'ordine"

Può un’attrice comica mettere in ordine la vostra vita? Controsensi, rimedi, teorie scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna, utopie e assurdità del nostro vivere, sostegni farmacologici-omeopatici-stupefacenti e soprattutto tante risate. Questi e altri ancora sono gli elementi portanti di "Una donna di prim’ordine – Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito", lo spettacolo che vedrà Maria Pia Timo protagonista sul palcoscenico del Teatro Dragoni di Meldola domenica 3 aprile alle ore 21.

Il big bang della dispensa, le tante mail da smistare, la chat dell’ufficio, le chiavi da ritrovare ogni mattina, lo strazio della casa di famiglia da svuotare, le telefonate dei call center, le parecchie mail da smistare, la palestra, la chat della palestra, “... gli occhiali? Dove ho messo gli occhiali?”, lo sconquasso dei topi di appartamento, la chat dei vicini, le troppe mail da smistare, lo scompiglio dei bambini, “...lo prendi tu il latte?”, la chat delle mamme, la piscina, le lavatrici, le spam, le scadenze.... Basta! Il “logorio della vita moderna”, per citare un vecchio Carosello, ci fa desiderare un più sereno eremitaggio monacale, ci logora i nervi, il fisico e le unghie! Un divertente e accorato a-solo - che l’attrice ha scritto insieme al regista Roberto Pozzi - per la ricerca della felicità in uno spettacolo che forse cambierà un po’ le nostre abitudini.

Informazioni

Prevendite biglietti: sabato 26 marzo dalle ore 9 alle ore 12 presso la biglietteria del Teatro Dragoni; da martedì 29 marzo presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri di Forlì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Biglietti online: Vivaticket. Prezzi: da 22 a 12 euro. Info: 0543 26355 e www.accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.