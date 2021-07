L'estate di Predappio prosegue: in piazza lo spettacolo di Maria Pia Timo

Indirizzo non disponibile

Gli eventi estivi programmati dal Comune di Predappio prevedono per questa settimana una passeggiata culturale fra natura e profumo di Sangiovese; per la rassegna “Un’altra Predappio”, che si terrà martedì 20 luglio, si partirà da Piazza Garibaldi alle ore 18.30 per un appuntamento conviviale tra le bellezze del territorio.

Sempre in Piazza Garibaldi venerdì 23 luglio alle ore 21 si terrà lo spettacolo comico di Maria Pia Timo “Corpo”. La cabarettista faentina, che ha fatto divertire a lungo il pubblico di Zelig, porta in scena un recital sui grandi temi di attualità: spunti dal quotidiano visto con un’ottica femminile contrappuntata a quella maschile per uno spettacolo esilarante e coinvolgente. Ingresso libero.