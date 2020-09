Mariangela Calcagno presenta il libro "Sono rinata. Testimonianza di salvezza"

Sabato pomeriggio 26 settembre, presso l'Opera Nostra Signora di Fatima, in via Borghina 4 a Vecchiazzano, si tiene un incontro-testimonianza con Mariangela Calcagno, autrice del libro "Sono rinata. Testimonianza di salvezza".

La donna racconterà la storia drammatica e straordinaria della sua conversione, maturata dopo una vita di fallimenti e di sofferenza che la portarono a un passo dal baratro, nelle mani di una setta satanica che per farla sua sacerdotessa le ordinò di uccidere Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti.

L'abbraccio inaspettato della sua vittima fece fallire il piano diabolico di Mariangela cambiandole per sempre la vita, come lei stessa racconterà in pubblico nel corso della serata.

Il programma dell'evento prevede il santo rosario alle 18,30, la Messa alle 19 e a seguire la testimonianza, con ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid.