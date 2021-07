Mario Proli presenta il suo libro sulla storia del commercio in Romagna, all'anfiteatro del Parco Dragoni

Nuovo appuntamento con la rassegna di incontri con gli autori del territorio romagnolo, organizzata dalla Coop Sociale Paolo Babini e l'Associazione Il Parco dei Ragazzi, in collaborazione con Piada 52 e Il Ponte Vecchio Editore. Nell'anfiteatro del Parco di Via Dragoni a Forlì, lunedì 19 luglio alle 20:45, il saggista Mario Proli presenta il suo libro "Storia del commercio in Romagna. Da Roma all'anno Duemila".



Frutto di anni di ricerca, il libro prende in esame la storia del commercio nel territorio romagnolo durante più di duemila anni. Il punto di avvio è rappresentato dall'epoca pre-romana e romana, in particolare con la realizzazione delle due principali risorse funzionali allo sviluppo degli scambi: la costruzione della via Emilia e il porto di Classe. L'orizzonte di approdo ci porta all'attualità, al mondo globalizzato del mercato mondiale, della società digitale e della new economy. L'opera si presenta ai lettori con taglio divulgativo e con un significativo repertorio di immagini, e racconta le vicende che si sono verificate in questo lembo sud orientale della pianura padana seguendo il filo conduttore dell'intermediazione commerciale. Persone e luoghi: gli empori e i fori dell'antichità; i banchi dei mercanti, dei prestatori e degli ambulanti; le botteghe artigiane; le infrastrutture dell'età moderna come i mercati stabili e i fori annonari. Quindi i negozi, i grandi magazzini, i supermercati e le strutture della grande distribuzione organizzata fino ai centri commerciali con ipermercato e la rete dell'e-commerce. Una storia per molti aspetti sorprendente che aiuta a conoscere da un punto di vista specifico la vita delle persone, dei luoghi e dei territori, a individuare le radici delle trasformazioni e a seguirne gli effetti. In più a cogliere spunti di consapevolezza sull'attualità e anche sull'identità romagnola.

Mario Proli, classe 1969, giornalista professionista e saggista, è laureato in Storia contemporanea all’Università di Bologna e nel corso tempo ha continuato a dedicare impegno allo studio delle vicende romagnole dall’Ottocento a oggi con particolare attenzione ai temi di storia sociale, economica, politica e delle istituzioni. Affianca la ricerca di taglio specialistico alle iniziative con impostazione divulgativa. Autore di libri, saggi, articoli e mostre, ha collaborato con istituzioni nazionali e territoriali, enti culturali, giornali, riviste e gruppi di ricerca. Di professione è responsabile dell’ufficio stampa e dell’unità eventi istituzionali del Comune di Forlì. Diplomato in tromba al Conservatorio di musica è attivo nell’Associazione nazionale cerimonialisti italiani e nell’associazionismo culturale e del mondo giornalistico.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...