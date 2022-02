Mario Proli racconta le “Passeggiate letterarie in Romagna nel primo Novecento: Pascoli, Guerrini, Campana, Spallicci”

Auser, per l'Accademia di formazione permanente “Informazione continua” 2020/2021, organizza per mercoledì 23 febbraio alle 16,00, si terrà a Forlì al Well ex Cinema Mazzini la conferenza “Passeggiate letterarie in Romagna nel primo Novecento: Pascoli, Guerrini, Campana, Spallicci ”, che vede come relatore: Mario Proli.

E’ obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina.