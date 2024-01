Masque teatro in scena al Teatro Félix Guattari con "Voodoo"

Domenica 14 gennaio alle 18.00 Masque teatro è in scena al Teatro Félix Guattari di Forlì con l’ultimo lavoro "Voodoo". Ipnotico assolo di Eleonora Sedioli, con l’ideazione di Lorenzo Bazzocchi, Voodoo descrive lo stato di grazia che l’attore vive nell’affrontare la temibile lotta con l’inconosciuto in sé e nel fuori.

Così nelle note di regia: “La necessità di una lucida trance sembra essere la costante indicazione che ci viene consegnata quando si cerca di decifrare l’ardua lotta che sta alla base del cominciamento. Affrontare il vuoto e scontrarsi con esso abbisogna di tenacia, soprattutto di uno strumento che funga da catalizzatore ossia che triggheri lo stato di quiete e lo trasporti al di là delle barriere erette, non dall’Es come banalmente si potrebbe affermare, ma dalla biochimica dell’esistenza che fabbrica continuamente gli enzimi della normalità. È solo attraverso l’alterazione indotta che si può sperare di essere catapultati nella verità del proprio essere. L’alterazione produce simulacri. A questi ci affidiamo per recuperare le forze necessarie ad imbastire la costruzione di un altro mondo nel quale sopravvivere. Come Living dead ci inchiniamo così al cospetto di un moloch che perennemente ci tiene incatenati sull’orlo del precipizio dal quale possiamo affrancarci offrendo la nuca al vincolo che uno spirito liberatorio può offrirci e questo, sappiamo, a scapito della libertà. Col voodoo accogliamo tutti i nostri divenire. Col voodoo veniamo scagliati nel vortice della vera vita. Col voodoo abitiamo la buia luce.”

Ingresso spettacolo: 10 €. Prenotazione consigliata. Biglietteria in loco a partire da 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Per informazioni: Masque teatro / 393.9707741 / masque@masque.it

Masque teatro nasce nel 1992. Dopo aver dato vita al Ramo Rosso, divenuto ben presto centro del nuovo teatro di ricerca italiano, si trasferiscono nei primi mesi del 2000 negli spazi dell’ex filanda Maiani, ora Teatro Félix Guattari. La forza visionaria del loro teatro si esprime nel complesso dialogo che la compagnia intesse tra il discorso filosofico, la creazione di prodigiose architetture sceniche e il fondamentale ruolo della figura. Alcuni spettacoli hanno aperto una possibilità che identifica non solo una cifra stilistica ma una nuova modalità produttiva ed una innovata relazione con il pubblico. Dal 2012 al 2018 condividono la direzione artistica del teatro Diego Fabbri di Forlì. Dal 2014 curano ed organizzano l’attività della scuola di filosofia Praxis. Dal 2019 sono artefici della stagione di contemporaneo Corpo:Pathos. Nel 1994 danno vita a Crisalide, festival di arti performative e filosofia, quest’anno alla sua trentesima edizione.