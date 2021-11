Doppio appuntamento con il Festival teatrale nazionale "Materia di Prodigi" al Testori di Forlì

FOemozioni presenta due spettacoli della 4 edizione del Festival Teatrale Nazionale "Materia di Prodigi- città di Forli" che andranno in scena al Teatro Testori di Forlì.

Sabato 20 novembre, ore 21, “Venerdì Santo” della compagnia teatrale TeatrAiòn (Genova) di Luciana Guido con la regia di Alessia Pellegrino

Venerdì Santo, 1944, Ponte dell’Industria, Roma. Lo spettacolo restituisce la memoria di un evento storico attribuendo alle protagoniste nomi, storie e pensieri frutto dell’immaginazione. Nove donne, impegnate nella panificazione, si raccontano dando vita a rapporti a volte complici e a volte conflittuali, lasciando emergere le loro diverse personalità. Inconsapevoli dell’esile filo con cui il destino ha legato le loro esistenze, ma in qualche modo presaghe della sua fragilità, le donne si aggrappano all’azione dell’impastare, simbolo del loro desiderio di trattenere la vita. Un susseguirsi di piccoli eventi inspiegabili porterà allo svelamento finale quando la consapevolezza di ciò che è realmente accaduto le porterà a dar voce al ricordo, sospeso in un momento di straordinaria intensità.

La piéce ha ottenuto i seguenti premi nazionali: Premio Sipario Autori Italiani 2019, Portale dello Spettacolo; sezione a tre o più personaggi.Premio Ipazia per la Nuova Drammaturgia 2019, Festival dell’Eccellenza Femminile, terzo posto; Premio Nazionale Letterario Città di Mesagne, 2021, XVIII edizione, sezione Teatro

Domenica 21 novembre, alle 17, "Un losco al sole" della compagnia Fare Teatro (Como). Commedia scritta e diretta da Fabio Corradi

Notte. La tranquillità in un appartamento come tanti… Ma, all’improvviso, una luce nell’oscurità e un’ombra che si aggira furtiva.

L’intruso è Piero, animatore di feste, che viene sorpreso da Serena, una donna un tantino invasata dalla televisione con l’intero palinsesto.

Trovarsi un intruso in casa propria è l’incubo di tutti… ma non per la giovane donna: per lei è adrenalina pura, una scossa irresistibile da riversare anche su Paolo, il marito, appuntato dei carabinieri completamente fuorviato (e un tantino invasato) dal grado che ricopre.

In soccorso di Piero arriva Guido (un tantino pasticcione). Su tutta la vicenda un’unica assenza, ma mai così present, la mammaaaaaaa.

Biglietti: 10 euro intero, 5 euro sotto i 29 anni e soci FOemozioni.

Green pass obbligatorio