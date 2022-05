La matinée alla Sala San Luigi: colazione e proiezione di "Licorice pizza"

La Sala San Luigi inaugura il mese di maggio con "Licorice Pizza" nella formula Matinée con colazione e proiezione, domenica 8 alle 9.00.



Los Angeles, 1973. Gary Valentine, adolescente intraprendente e fanfarone, incontra Alana Kane, venticinquenne sul cammino dell'indipendenza. Lei gli porge specchio e pettine per la foto dell'annuario scolastico, lui le dichiara il suo amore eterno. Lei rifiuta e lui insiste. In cosa crede Gary? A cosa si oppone Alana? Dieci anni li separano ma tutto sembra unirli. Irresistibilmente attratti l'uno dall'altra, non sanno come amarsi, non sanno nemmeno se si amano o se amano soltanto l'idea di amarsi. Tra choc petrolifero, e crepuscolo della Hollywood classica, il loro ipotetico grande amore parte, avanza, sterza, vaga, sosta, svolta, si riallinea in fondo alla notte e alla San Fernando Valley.



Biglietto € 8.00 - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA su eventbrite.it e valida solo per il pacchetto "MATINEE" (colazione + biglietto)

Ore 9:00 - colazione solo su prenotazione con caffè e brioches. Ore 10:00 - proiezione del film LICORICE PIZZA in versione italiana



Oltre alla matinée le proiezioni del film si svolgeranno regolarmente anche Venerdì 5 e Sabato 6 alle 21, Domenica 8 anche alle 18:15 e alle 21 e Martedì 10 alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano.