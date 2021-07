Alla Fabbrica delle Candele protagonista del palcoscenico sarà Matteo Fallica con il suo' Live show'

Nuovo appuntamento con la comicità emergente della stand up comedy alla Fabbrica delle Candele di Forlì. Domenica 25 luglio alle ore 21.15 protagonista del palcoscenico sarà Matteo Fallica con il suo 'Live Show'.

Matteo Fallica nasce a Bologna in una torrida estate del 1989 e vive una vita tutto sommato normale. Ma ad un tratto la sua strada prende un bivio!

All’avvicinarsi inesorabile dei trent’anni decide di lanciarsi (più o meno letteralmente) sui palchi della stand-up comedy italiana, riscontrando da subito un grande successo... anche grazie ad un cognome che parla da sé!

Da quel giorno vive una doppia esistenza, grafico freelance di giorno e comedian di notte, portando la propria vita sul palco fiero di non prendersi mai troppo sul serio. Ha partecipato alla 7^ edizione di “Stand-Up Comedy”, in onda su Comedy Central e da un anno porta in scena il suo monologo comico.

Biglietti: 12 euro (posto unico); gratuità per under 14.

Nella sera di spettacolo, la biglietteria alla Fabbrica delle Candele aprirà alle ore 20.15.

Vendita on-line: Vivaticket.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Il Piccolo.

Info: teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it



