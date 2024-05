Maurizio Ferrini e Giampiero Pizzol portano i "Vitelloni in libertà" al Castello di Cusercoli

Con la voglia di raccontare le storie degli stralunati personaggi che animano la nostra terra, fatta di originalità di umorismo, ma anche di poetiche solitudini, Giampiero Pizzol e Maurizio Ferrini arrivano al Castello di Cusercoli per osservare e raccontare la Romagna dall'alto. Domenica 2 giugno alle 21,15 va in scena "Vitelloni in libertà".

Ferrini ha inaugurato la comicità made in Romagna con vari e famosi personaggi che si affacciano ancora oggi alla Tv, dalla signora Coriandoli al venditore di pedalò. Pizzol ha dato vita attraverso Zelig a "Vitelloni e frati". I due comici, amici nell' arte e nella vita, si lanciano sulla pista di questo grande circo che dalla via Emilia arriva alla Riviera, tra fatti e misfatti, volti e voci, battute e racconti dove la terra e il mare, la realtà e la fantasia si intrecciano nella grande commedia della vita.

Informazioni, prenotazioni e campagna abbonamenti 376 1224452 oppure on line https://www.diyticket.it/events/Teatro/16476/maurizio-ferrini-e-giampiero-pizzol-castello-di-cusercoli-biglietto

Ingresso intero 15 euro, ridotto 13 euro. Abbonamento a 4 spettacoli 40 euro