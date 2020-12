Maurizio Gioiello raccoglie nel suo nuovo libro 100 anni di sport forlivese

Arriva in libreria una pubblicazione che parla di sport, di storia, di donne e uomini appassionati che con le loro gesta, piccole o grandi, danno lustro alla città. "100 anni di sport a Forlì", recita il titolo del nuovo libro di Maurizio Gioiello che analizza le vicende sportive cittadine dal 1919 ad oggi, concentrate in poco più di 200 pagine e illustrate da oltre 250 foto, molte delle quali d'epoca.

Non si tratta di un semplice elenco di risultati agonistici, il lavoro cerca, piuttosto, di dare particolare rilievo all'aspetto storico ricorrendo a ricerche, presso l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena e la Biblioteca "Saffi" di Forlì, per il reperimento delle fonti.

Sono ben 38 le discipline che vengono analizzate dalle origini fino a giungere ai riscontri agonistici odierni, a cui si aggiungono 23 biografie, sia di campioni affermati (da Baldini a Pambianco, da Dovizioso a Scozzoli, solo per citarne alcuni), sia di personaggi esemplari forse poco noti, se non addirittura sconosciuti, ma che hanno la caratteristica di correlare lo sport con la cultura, la politica e l'arte.

L'intento dichiarato dell'opera non è unicamente quello di rinverdire i ricordi, per la gioia degli estimatori delle varie pratiche sportive, ma è anche quello di sottolineare la valenza che la sport riveste, con l'auspicio che il libro possa rivelarsi un contributo, sia pur piccolo, per la conservazione della memoria, non soltanto sportiva, della città.