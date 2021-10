Maurizio Ridolfi presenta il ibro “Una comunità “dentro” la storia: Meldola e la Romagna nel Novecento”

In occasione del 77° Anniversario della Liberazione di Meldola, il Comune e l’Accademia degli Imperfetti di Meldola organizzano sabato 23 ottobre, alle ore 16,30, presso la Sala del Consiglio Comunale in Piazza Felice Orsini 29, a Meldola, la presentazione del libro di Maurizio Ridolfi “Una comunità “dentro” la storia Meldola e la Romagna nel Novecento: spazi locali e reti transnazionali (1912-1970)”, edito dalla Società Editrice “Il Ponte Vecchio”.

La manifestazione sarà aperta dai saluti introduttivi di Roberto Cavallucci, Sindaco dì Meldola, e Maria Concetta Schitinelli,

Presidente Comitato Celebrazioni Unità d’Italia, cui seguiranno gli interventi di Dino Mengozzi, professore di storia contemporanea e storia sociale all’Università di Urbino, e dell’autore Maurizio Ridolfi, professore Ordinario di storia contemporanea all’Università Roma Tre.

Questa storia di comunità è venuta configurandosi attraverso la ricezione delle suggestioni provenienti dal rinnovamento storiografico indotto dalla “storia globale” e soprattutto dal suo intreccio con l’ancor feconda eredità della “micro-storia”. Il “caso di studio” – muovendo dai territori di Meldola e della Romagna - è divenuto l’osservatorio ravvicinato, in una pluralità di spazi tra di loro interrelati e su diverse scale (locale e regionale, nazionale e transnazionale), di un percorso di ricerca sulla civilisation e sulla modernizzazione nell’età contemporanea. La “scoperta” in corso d’opera di un corposo pezzo di comunità approdata oltreoceano negli anni della “Grande Emigrazione” e riorganizzatasi nel lontano Connecticut, ha concorso a ridefinire le coordinate spaziali del progetto, con l’estensione dell’indagine alla contea di Litchfield e alla trasformazione di Meldolesi e Romagnoli in cittadini italoamericani.

Privilegiando una storia sociale e culturale della politica, le forme politico-istituzionali e le élites locali attraverso cui si strutturano i rapporti di potere nella comunità e nelle relazioni tra periferie e centro supralocale rappresentano un collante nella narrazione storica delle fasi salienti: con le ricadute di guerre coloniali e di due guerre mondiali, di altrettanti do- poguerra, negli anni del regime fascista indagati attraverso le terre della famiglia Mussolini, nel primo ventennio repubblicano di “grande trasformazione” di costumi e modelli di vita. Le biografie individuali e collettive interagiscono con il milieu socio-culturale di contesti e paesaggi diversi, con percorsi esemplari di “vite globali” tra Europa e Americhe.

Nell’approssimarsi ad una verosimile “storia totale”, questa “storia di comunità” cerca inoltre di dare un nome ed un volto sia ai luoghi sia ai protagonisti della narrazione. La ricerca si avvale di un confronto tra il database digitale di Ellis Island a New York e la documentazione conservata presso gli archivi territoriali (a Meldola, come a Forlì e a Roma). Si fanno interagire fonti di natura archivistica e statistica, a stampa e fotografica, digitali e audio-visive, autonarrative e di luoghi di memoria. La storia del Novecento ci appare quasi in “presa diretta”, con attori e comprimari di cui intravediamo quasi la fisonomia e le movenze, ascoltandone i linguaggi e recependone le immagini; come fosse un film al Cinema Paradiso.

MAURIZIO RIDOLFI è professore di Storia contemporanea presso l’Università di Viterbo. Ha insegnato a Roma Tre ed è stato visiting professor in diverse università parigine. Ha fondato la rivista “Memoria e Ricerca” (il Mulino) e ne coordina la direzione (con F. Conti). Questo volume compone una suggestiva trilogia intesa a proporre un esemplare percorso di ricerca transnazionale: Una comunità “dentro” la storia. Meldola e la Romagna nell’Italia unita (1859-1911) (Cesena 2017); Una comunità nella “Grande Emigrazione”. Meldola-Litchfield, Romagna-Connecticut, Italia-Stati Uniti. Una storia transnazionale. A community during the “Great Migration”. Meldola-Litchfield, Romagna-Connecticut, Italy-United States: a transnational story (Cesena 2019). Tra le recenti pubblicazioni: Verso la Public History. Fare e raccontare storia nel tempo presente (Pisa 2017).

