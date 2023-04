Dopo 10 anni Max Gazzè torna in concerto a Forlì

Il tour teatrale di Max Gazzè fa tappa anche a Forlì. Il viaggio autunnale del cantautore, che parte da Bruxelles, per toccare Praga, Berlino e Barcellona, nelle successive date in Italia, passa anche per il Teatro Diego Fabbri, dove lo spettacolo sarà per mercoledì 29 novembre, alle 21:00. Dopo il lancio di un primo calendario di concerti a fine anno, con l'annuncio del nuovo disco, arriva la notizia del ritorno a Forlì.

In città si era esibito ben 10 anni fa, in piazza Saffi, in occasione di Coltiviamo la legalità. Romano di nascita, europeo di adozione, Max Gazzè adolescente si trasferisce in Belgio, dove frequenta la Scuola europea, si dedica al basso elettrico e si esibisce con diversi gruppi nei locali di Bruxelles, ed è proprio da qui che riparte il tour. Dopo l'ultimo album del 2021 "La matematica dei rami", ora c'è attesa per il nuovo lavoro.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.