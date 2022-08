Il gigante buono della comicità Max Pieriboni chiude la rassegna “Estate nel parco”

Sarà Max Pieriboni, il gigante buono della comicità, a chiudere la rassegna ’”Estate al Parco” a Fratta Terme. L’appuntamento è per giovedì 4 agosto, alle 21,30, nel parco del Grand Hotel. Artista a 360°, Max Pieriboni ha portato in scena diversi personaggi in fortunate trasmissioni come ‘Colorado’, ‘Zelig’ e ‘Comedy Central’. A Fratta porterà il suo spettacolo live "Non solo come in tv", nel quale - per scelta personale - non presenta nessuno dei suoi personaggi televisivi: per quasi due ore protagonista è solo il ‘grande’ Max, con i suoi monologhi, le sue storie e le simpatiche schermaglie con il pubblico che ama includere con le interazioni. Il biglietto di ingresso è di 5 euro. Per informazioni 348 0069843. La rassegna ’”Estate al Parco” è promossa dal Grand Hotel Fratta Terme – Allegroitalia in collaborazione con il Comune di Bertinoro e la Pro Loco di Fratta Terme Aps.