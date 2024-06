Mazapégul Music Festival: il birrifico celebra 10 anni con tre giorni di festa

Prezzo non disponibile

Il Birrificio Mazapégul celebra un decennio di attività con la prima edizione del Mazapégul Music Festival, evento a ingresso gratuito che si svolgerà dal 13 al 16 giugno, dalle 17:00 in poi, in Via F. Parri 2 a Civitella di Romagna. Il Festival offrirà un programma ricco e variegato, con l'obiettivo di unire gli appassionati di musica e birra artigianale.

Con la partecipazione di artisti del calibro di Andy dei Bluvertigo e talenti locali, il festival promette di offrire concerti per tutti i gusti, dal rock al folk. Oltre alla musica, i partecipanti potranno godere di una selezione di birre artigianali e di piatti della tradizione romagnola.

In particolare, il programma prevede giovedì 13 il concerto de I Santini, giovane gruppo folk di Forlimpopoli; venerdì 14 dj set di Andy dei Bluvertigo con il meglio della musica elettronica dagli anni ’80 ad oggi. Sabato 15 ci sarà il concerto dei Soundiders, alla riscoperta delle canzoni del gruppo “Mazapégul”, mentre domenica 16 concerto del cantautore romano Amalfitano, prodotto da Francesco Bianconi dei Baustelle.



Per maggiori informazioni: info@mazapegul.it, +39 376 0130942, www.mazapegul.it