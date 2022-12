I medici Ematologi diventano musicisti e salgono sul palco, dal concerto fondi per la ricerca

Chitarra alla mano, anche gli Ematologi dell’Irst-Irccs di Meldola salgono sul palco per raccogliere fondi per la ricerca. Ultimi posti a disposizione per assistere al “Concerto per Gaetano”, spettacolo musicale promosso dalla sezione Forlì Cesena dell’Associazione italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma che, sabato 10 dicembre al teatro “Dragoni” di Meldola, vedrà esibirsi anche Roberta Cappelletti in versione acustica nel ricordo di Gaetano Foggetti, presidente Ail Forlì-Cesena prematuramente scomparso lo scorso giugno. Assieme alla Cappelletti, si esibiranno quindi gli ematologi Pietro Rossi e i “These Sanguati”, band formata da Costantino Riemma, Pierpaolo Fattori, Accursio Augello – tutti medici di Ematologia dell’Irst-Irccs Meldola. Oltre al loro altri artisti del territorio, tra cui il Coro Città di Meldola, Diana Hunter & Stefano Fussi.

Il ricavato dello spettacolo, che si aprirà nel ricordo di Gaetano con il saluto del suo successore alla presidenza Ail Redo Camporesi, sarà devoluto a un importante progetto di ricerca condotto dalla Struttura semplice dipartimentale di Ematologia e Trapianto Cse dell’Irst-Irccs di Meldola guidata dal dottor Gerardo Musuraca, e dal laboratorio di Immunoematologia diretto dalla dottoressa Giorgia Simonetti. Si tratta del piano B094 Mmci (Mixed molecolar clinical index) in diffuse large B cell Lymphoma: consiste nello sviluppo di un indice clinico molecolare nei pazienti con linfoma aggressivo trattati con chemioterapia di prima linea per capirne la prognosi e scoprire nuovi target molecolari, e ad oggi ha già coinvolto oltre 80 pazienti tra Rimini, Ravenna, Meldola e Bologna.

Conduce la serata Francesca Fantini. La produzione è affidata all’associazione Cosascuola Music Academy e il concerto gode del patrocinio del Comune di Meldola. Per assistervi, è necessaria la prenotazione posti, chiamando Paola (348 9054212) o Patrizia (339 4008969).