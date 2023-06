La Tam Tangram Band in concerto a Meldola per gli alluvionati

La Comunità Cristiana Cattolica Meldolese , insieme alle Acli, agli Scout ed al Comune di Meldola, organizzano per sabato 17 giugno alle ore 21 in Piazza a Meldola un concerto per raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate. Sul palco si esibirà la Tam Tangram Band, un'originale gruppo musicale oramai conosciuto al pubblico Romagnolo per i suoi ritmi e la sua simpatia e che ha dato la pronta e gratuita disponibilità per questa serata benefica . Veranno eseguiti brani della canzone italiana ed internazionale.

L'ingresso sarà a offerta libera e l'incasso verrà utilizzato a favore delle persone che anche in questo comune hanno subito danni a causa dell'alluvione. In caso di pioggia il concerto si effettuerà nel Teatro San Francesco.

