"Meet the Classics" torna all'Arena Eliseo con la pellicola "Angeli perduti"

Giovedì 29 luglio alle ore 21.30 l’Arena Eliseo di Forlì prosegue la stagione estiva ospitando il terzo appuntamento di ‘’Nuove (Re)Visioni — Meet the Classics!’,’ rassegna che propone pellicole che hanno fatto la storia del cinema e che tornano su grande schermo.

Sarà Michelangelo Pasini, saggista viaggiatore, a introdurre 'Angeli Perduti', capolavoro di Wong Kar-Wai riportato al cinema in versione restaurata dalla Tucker Film. Un’occasione imperdibile per poter vedere o rivedere in sala questa straordinaria opera. Un film che è gli anni ‘90, o, almeno, certi anni ‘90. Capolavoro imperfetto, denso, caotico e stilizzato, gonfio di neon e di amori che cercano di non scadere come le anime delle persone, disperato e struggente, consapevole e irripetibile.

La sinossi. Due piccole storie — tagliate fuori dal film precedente di Wong Kar-Wai, Hong Kong Express — di angeli caduti (e non perduti come vorrebbe il titolo italiano) che crescono e disegnano due grandi ritratti di solitudini metropolitane. Angeli perduti ci svela il lato pop e postmoderno di Wong Kar-Wai, capace di sensualità e di aggressività, capace di cambiare sguardo e stile, con la macchina da presa che viaggia dentro il buio di una città deserta e dentro il buio delle sue anime non meno deserte.

Si conclude così la rassegna Memoria e desiderio che ha visto unite in un unico tema tre pellicole lontane nel tempo ma non troppo distanti tra loro per le emozioni che le attraversano. Memoria e desiderio — nel senso di presenza, assenza o ricerca — come pulsioni che spesso motivano il nostro agire e di sicuro stanno alla base del cinema stesso come espressione umana. Tre modi diversi di raccontare le passioni e gli amori, possibili e impossibili, tra storie differenti e potentissime, che hanno articolano un viaggio, molto apprezzato dal pubblico, fatto di esistenze, amori e ossessioni.

Nuove (Re)Visioni è un’azione di “The Act of Looking - l'atto di vedere”, realizzata in collaborazione con Cineteca di Bologna, Arena Eliseo, Koinè e Tiresia, e sostenuta dal Comune di Forlì.

Arena Eliseo - Corso della Repubblica 108, Forlì

Costo del biglietto: 6 euro



Gli spettatori diversamente abili possono usufruire dell'ingresso dedicato in via Cesare Battisti 1A (suonare campanello). Il servizio informazioni è disponibile dalle ore 20:00 alle 22:30 (te. 351 9889468). Per facilitare l’ingresso in sala e garantire l'adeguata sicurezza, è gradita la prenotazione, che è possibile effettuare unicamente per telefono o via whatsapp comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti.

Per prenotare: tel. 351 9889468 (dalle ore 15:00 alle 17:00 e dalle 19.30 alle 20.30).

I posti prenotati sono garantiti fino a 20 minuti prima della proiezione.



