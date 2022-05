Meet the docs propone anche le degustazioni di vini con aperitivi sensoriali

"Meet the Docs! Film Fest", rassegna gratuita di documentari che si svolge presso l’Ex Atr di Forlì dal 18 al 22 maggio, ospita “Aperitivi sensoriali - Vini dal Margine”, trittico di degustazioni di vini curate da Paolo Tegoni, docente universitario e Presidente dell’Associazione Gastronomi Professionisti. Gli incontri si svolgeranno venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio alle ore 19.

Paolo Tegoni offre la possibilità di degustare e conoscere le storie di vini provenienti da esclusivi ambienti territoriali. In questo senso, l’aperitivo sensoriale dialoga direttamente con “Echi dal margine”, tema della sesta edizione della rassegna: i margini, intesi come valore aggiunto, diventano così confini sui quali muoversi idealmente per godere del prodotto culturale di ogni singolo vino e vignaiolo considerati. I tre appuntamenti sono “Altitudine”, "Longitudine” e “Latitudine”, coordinate geografiche e poetiche che guideranno il percorso sensoriale delle degustazioni.

Ecco i vini e gli abbinamenti proposti divisi per giornata: venenrdì 20 maggio “Altitudine”: Fra i monti “Sempre in Due” (Lazio), Pedecastello Pinot nero rosato col fondo (Veneto), Le quattro volte “Pimi” Guarnaccino nero (Calabria). In abbinamento Parmigiano Reggiano di Montagna. Sabato 21 maggio "Longitudine”: Kmetija Stekar “Sivi Pinot” (Slovenia), Nando “Ma Jantar” Malvasia (Slovenia), Katarina Stekar “Spin Off” Merlot (Slovenia). In abbinamento speck Alto Adige, Domenica 22 maggio “Latitudine”: Clos de la briderie Crémant de Loire "Pureté de Silex" Brut (Loira), Allimant “Crémant d'Alsace Rosé Brut” (Alsazia), Maison Chanzy Bourgogne Pinot Noir "Les Fortunés” (Borgogna). In abbinamento sardine portoghesi millesimate Good Boy.

Per partecipare è possibile prenotare scrivendo a info@meetthedocs.it o chiamando il numero 3472782603.

Le degustazioni hanno un costo di €15 a persona per un massimo di 20 persone.