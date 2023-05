La rassegna di documentari torna a Forlì: Meet the docs racconta “La fine del mondo”

Si apre Meet The Docs! Forlì Film Fest, la rassegna sul cinema documentario che si svolge a Forlì per una cinque giorni, ricca di eventi a ingresso gratuito, dal 17 al 21 maggio nei suggestivi spazi di Ex Atr. Il tema della settima edizione che farà da cornice e filo conduttore degli appuntamenti è La fine del mondo intesa come. Il programma completo conta più di dieci proiezioni su temi attuali quali migrazioni, questioni di genere e sex working, conflitti, ambiente e cultura e numerosi ospiti; masterclass con registi, sound designer e ed esperti del settore audiovisivo; presentazioni di libri, una mostra, matinée, musica live e degustazioni.

La settima edizione prende il via mercoledì 17 maggio con una speciale inaugurazione in collaborazione con Città di Ebla, il collettivo artistico che in questa stessa giornata darà inizio al festival Ipercorpo con l’anteprima della XIX edizione. Ad aprire le danze: l’inaugurazione con l’artista della nuova opera permanente Ecstasy, di Flavio Favelli e la proiezione di 50 - Santarcangelo Festival, con i registi Michele Mellara e Alessandro Rossi, Roberto Naccari, direttore generale di Santarcangelo dei Teatri e Claudio Angelini (Città di Ebla).

Giovedì 18 alle 20:30 il documentario Trieste è bella di notte di Andrea Segre, Stefano Collizzolli, Matteo Calore, sui flussi migratori al confine tra Italia e Slovenia; venerdì 19 è la volta della proiezione audio descritta de Il Gioco di Silvia di Valerio Lo Muzio e Emiliano Trovati, che porterà in Ex Atr il tema del sexworking; mentre sabato 20 si parlerà di diritti nella Russia di Putin con The Case di Nina Guseva, e di donne nel Califfato in Siria con The Matchmaker di Benedetta Argentieri (tra i dieci documentari candidati ai David di Donatello 2023). Domenica 21 si parte con una speciale matinée con colazione, musica live e proiezione di Climbing Iran di Francesca Borghetti, nel pomeriggio arrivano Le Favolose di Roberta Torre sui diritti delle persone trans, e la chiusura serale con il documentario vincitore del Leone d’Oro a Venezia 79°, Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, sulla storia della fotografa Nan Goldin.

Per gli addetti e gli appassionati del settore audiovisivo, nel weekend ben sei appuntamenti tra masterclass e workshop con esperti del settore sul rapporto tra il cinema del reale e gli elementi che lo abitano. Si andrà dalle strategie di impact campaign con la documentarista Elisa Mereghetti, alla costruzione di un pitch efficace con il regista Gianpaolo Bigoli, passando per il ruolo degli archivi nel cinema del reale con lo sceneggiatore Paolo Bernardelli, al rapporto tra factual e media nel palinsesto SKY con Paolo Marchi, fino ad arrivare all’elemento sonoro nel documentario, con il sound designer Massimo Carozzi, in collaborazione con Spazi Indecisi. Domenica 21, infine, appuntamento con “Il Pitch del reale”, patrocinato da CNA Cinema e Audiovisivo Forlì Cesena.

Ci sranno anche momenti di svago e confronto che intrecceranno il cinema del reale con l’arte, l’editoria e la musica. La presentazione del numero cartaceo della rivista BILLY, seguita dall immancabile BILLY’S GAME, il gioco a squadre del cinema (giovedì 18); una degustazione di vini e l’appuntamento musicale Fishbowl: Dina & Kamma - Electronic Vinyl Selection, entrambi firmati Gitana Wines (venerdì 19); il live podcast con Casaba e il dj set vol. 2 di Systemfehler (sabato 20); una speciale matinée con il concerto live del Trio Iftode, colazione di Red Velvet Cafè e proiezione, la mostra e la presentazione del libro Human Rights Portraits. Sessanta anni di volti e di lotte di Amnesty International, con l’autore Gianluca Costantini e in collaborazione con Amnesty International ITALIA, presente tutti i giorni con il banchetto (domenica 21).

Aperto tutti i giorni anche il Centro visite di In Loco, museo diffuso dell’abbandono a cura di Spazi Indecisi. Come ogni anno, sarà allestita un’area food e drink per far incontrare pubblico e ospiti dopo le proiezioni e i talk, e consolidare la rassegna come luogo di dialogo e di scambio in un clima accogliente, familiare e conviviale. Una settima edizione pensata per ogni momento della giornata, dalla colazione all’ultimo calice, grazie ai suoi partner: Red Velvet Cafè, Oasi Street Food Taverna Verde, Gitana Wines e Mazapégul.

Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito: https://meetthedocs.it/#programma

La rassegna è organizzata da Sunset in collaborazione con Tiresia, Città di Ebla, Spazi Indecisi e Forlì Soglie, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission e del Comune di Forlì e con il supporto di BCC ravennate, forlivese e imolese. Media partner: Film TV, Billy - Rivista di cinema e altre perversioni, Forlì Today, Corriere Romagna, MMP Web Tv, Il Documentario

Info: info@meetthedocs.it, https://meetthedocs.it/