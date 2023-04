Torna "Meet the docs. Forlì Film Fest 2023" e lancia "Il Pitch del reale" per appassionati di scrittura per l’audiovisivo e di cinema documentario

"Meet the Docs! Forlì Film Fest", la rassegna dedicata al cinema documentario, torna dal 17 al 21 maggio negli spazi di Ex Atr - piazzetta Savonarola - per una cinque giorni di film, incontri, workshop, musica, masterclass e matinée. Tanti le\gli ospiti invitati, i partner e le realtà coinvolte. La rassegna è organizzata da Sunset in collaborazione con Città di Ebla e Tiresia, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Forlì e con il supporto di BCC ravennate, forlivese e imolese. Giunge alla VII edizione e con il tema “La fine del mondo”.

“Il titolo della nuova edizione è “La fine del mondo”, - dichiara Matteo Lolletti, Direttore artistico - intesa come analisi e riflessione su mondi personali, intimi, politici e geopolitici, sociali, culturali e narrativi che intrattengono un dialogo con la possibilità di radicali e definitive modificazioni. Di questo raccontano le storie che abbiamo scelto di proporre, con la volontà di partecipare di questa fine, ossia di permettere al reale di disordinare il nostro ordine e di perturbare la nostra pace. In un periodo in cui il conflitto appare rimosso, praticare la fine del mondo è un tentativo radicale di tradurre questa riflessione in una narrativa coerente di scontro con cui interagire.”

Il programma completo è in arrivo a breve sul sito www.meetthedocs.it, ma nel frattempo è stato già lanciato “Il Pitch del reale - Emilia-Romagna Edition”, la call aperta a tutti gli appassionati di scrittura per l’audiovisivo e di cinema documentario - professionisti e non - per proporre la loro idea di opera documentaria legata al territorio dell’Emilia - Romagna, di qualsiasi tipo o formato.

I progetti selezionati parteciperanno al workshop (gratuito e a numero chiuso) dedicato alla preparazione di un pitch, tenuto da Gianpaolo Bigoli (Wendy Film) sabato 20 maggio alle 14:30 (sempre all’interno di Meet the Docs! Forlì Film Fest); al pitch del reale, domenica 21 maggio alle 15:30, in cui si presenterà la propria idea a una platea di produttori, registe, case di produzione e realtà culturali, con una commissione composta da Francesco Merini - Fondazione Bottega Finzioni - ETS, Bologna, Paolo Marchi - Sky Italia, Elisa Mereghetti - Vicepresidente Associazione Documentaristi Emilia-Romagna, Luca Nervegna - La Furia Film, Cesena, Sara Fiori - MalatestaShort Film Festival.

L’idea ritenuta dalla giuria più produttivamente interessante avrà a disposizione una giornata di consulenza professionale sul progetto, offerta dalla casa di produzione Sunset. Gli interessati potranno inviare la loro idea a info@meetthedocs.it entro il 12 maggio 2023. La partecipazione alla call e ai workshop è completamente gratuita. Regolamento completo sul sito meetthedocs.it.

Un’occasione imperdibile per cimentarsi con l’esperienza di un pitch davanti a professionisti del settore: produttori, buyers e registi che potranno potranno offrire consigli sulla realizzazione della propria idea. L’iniziativa “Il Pitch del Reale” è patrocinata da CNA Cinema e Audiovisivo Forlì-Cesena, organizzata da Sunset con Tiresia, in collaborazione con Fondazione Bottega Finzioni - ETS, Bologna, Associazione Documentaristi Emilia-Romagna, La Furia Film, MalatestaShort Film Festival.