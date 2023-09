Meldola, cena di beneficenza al Chiostro di San Francesco per sostenere le famiglie in difficoltà

La Caritas Meldolese propone per sabato 9 settembre una cena di beneficenza che si svolgerà alle ore 19.30 presso il Chiostro di San Francesco. La cena, organizzata in collaborazione con Alberto ed Enzo Mazzotti, già ristoratori in Meldola, sarà occasione per raccogliere fondi per le importanti attività a favore di tante persone e famiglie in difficoltà sostenute da Caritas sul nostro territorio.

Prenotazioni al numero: 338.2716271.