Lo show "Le mille bolle" inaugura la rassegna "Meldola Città dei Bambini"

Inizierà lunedì 4 luglio la rassegna "Meldola Città dei Bambini", un programma di eventi pensati per divertire i più piccoli.

Nella serata di lunedì 4 luglio, alle 21, nel cortile dell'Ex Ospedale Katia Conti di Sogno di Fata incanterà il pubblico con lo spettacolo "Le mille bolle". Martedì 12 luglio a partire dalle ore 19 divertimento assicurato in piazza Orsini con i giochi in legno dell'Associazione Nonno Banter 57 Aps, palloncini, truccambimbi a cura di Sogno di Fata, gonfiabile, stand Croce Rossa Italiana e una proposta di aree ristoro a cura di Hamburgheria da Panco, Zac Sushi Lab, la Piadina di Celli e Gelateria Km7.

Lunedì 18 luglio alle ore 21 lo spettacolo di burattini "Siamo in onda" della Compagnia della Ghironda regalerà sorrisi nel parco dell'Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi. Chiuderà la rassegna l'appuntamento con lo spettacolo di magia nella serata di lunedì 25 luglio alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale "Torricelli".

Il sindaco Roberto Cavallucci e il vicesindaco Jennifer Ruffilli nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa rassegna evidenziano come "sia stata pensata proprio per i più piccoli e le loro famiglie, per creare spazi di divertimento a misura di bimbo e creare socialità". Per informazioni: Biblioteca Comunale Torricelli 0543 495143.