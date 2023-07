Meldola città dei bambini: "Giochiamo sotto le stelle con Nonno Banter"

Prezzo non disponibile

Martedì 25 luglio a partire dalle ore 19.30, nell'ambito della rassegna "Meldola Città dei Bambini", è in programma una serata all'insegna del divertimento in piazza Felice Orsini con i giochi in legno dell'Associazione Nonno Banter 57 Aps che divertiranno grandi e piccini, palloncini, truccambimbi a cura di Sogno di Fata, animazione, laboratori creativi e di origami.

Per l'occasione sarà possibile cenare con una proposta di aree ristoro a cura di Hamburgheria da Panco, Zac Sushi Lab, la Piadina di Celli e La Schiacceria Toscana del Rudere.



Per informazioni: Biblioteca Comunale Torricelli 0543 495143.