"Meldola città dei presepi": tre grandi natività animate realizzate da Davide Santandrea

"Meldola città dei presepi" è l'occasione per vedere presepi meccanici e presepi viventi, tutti spettacolari e ricchi di fascino. Dal 24 dicembre aprono al pubblico, con l’inaugurazione da parte del Parroco Don Enrico e il Comune di Meldola, i grandi presepi animati meccanici nella chiesa di San Francesco a Meldola, a Castelnuovo di Meldola e nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ricò, frazione di Meldola. I tre grandi presepi animati sono opera del regista cinematografico e presepista Davide Santandrea, allievo del compianto presepista frate francescano minore conventuale Padre Giovanni Lambertini.

La magia del presepe a Meldola proseguirà tutti i giorni sino al 28 febbraio.

Il presepe allestito quest’anno a San Francesco di Meldola, un grande quadro presepiale lungo dieci metri e profondo 6, tra i presepi più grandi della provincia. L’allestimento, compreso la costruzione delle tante statue animate, è stato realizzato, come l’anno scorso, da Santandrea. Dal 1982 ad oggi ha realizzato un centinaio di presepi animati in Italia e all’estero. Tornando al presepio di San Francesco, l’edizione 2024 è particolarmente animata: in primo piano troviamo la Natività con la Vergine che bacia il piccolo Gesù sulla fronte e lo dondola dolcemente nella mangiatoia. Accanto San Giuseppe, pastori e magi si animano in adorazione e offrendo i loro doni. Sullo sfondo alcuni boscaioli segano i tronchi, un pescatore alza la rete da pesca mentre in una grotta un polentaro rimesta nel paiolo la polenta. Sopra la natività i tre più importanti angeli in contemplazione: Raffaele, Gabriele e Michele. Nel secondo grande vano troviamo l’antico paesaggio di Betlemme e Gerusalemme, con il lago – mare di Tiberiade. Mentre ferve il lavoro dell’uomo nei cielo si alternano le fasi della giornata con il sole di giorno, la luna e le stelle di notte e l’apparire della cometa.