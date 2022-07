Meldola diventa città magica per i più piccoli

Prezzo non disponibile

Lunedì 25 luglio alle ore 21, nell'ambito della rassegna "Meldola città dei bambini", è in programma nel giardino della Biblioteca Comunale "Torricelli" una serata all'insegna del divertimento con lo spettacolo di magia a cura di Tuttinfesta. Per l'occasione zucchero filato per tutti i piccoli partecipanti.



Per informazioni: Biblioteca Comunale Torricelli 0543 495143.