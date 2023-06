Meldola e motori: esposizione di mezzi da collezione, vintage e tuning

Domenica 2 luglio è in programma la decima edizione di "Moto e Auto da Collezione, Vintage e Tuning". L'appuntamento è in programma in viale della Repubblica e P.le della Pace, a Meldola. Alle 10 ci sarà un motogiro (iscrizioni dalle 8 al prezzo di 10 euro comprensivo di aperitivo e pranzo). L'evento prevede anche un mercatino degli hobbisti, lotteria e peso del prosciutto. Ad animare la giornata la musica dal vivo con i "Banda Larga", ma anche uno spettacolo di Burlesque. E per i più piccoli divertimento con i gonfiabili. Le migliori auto e moto esposte saranno premiate.

Per informazioni e pre-iscrizioni si prega di contattare:

Luca (Pro Loco) 3331327085

Roberto 3398897690



Daniele 3355454069