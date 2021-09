Meldola, Premio Nella Versari XVII edizione: inaugurazione della mostra personale di Daniele Masini

Sabato 4 settembre si è svolta la cerimonia del Premio “Nella Versari”, giunto alla diciassettesima edizione e organizzato da Accademia degli Imperfetti e Comune di Meldola. L’importante riconoscimento è stato attribuito al pittore forlivese prof. Daniele Masini, tra gli artisti più significativi e rilevanti nel panorama dell’arte italiana contemporanea, per valore e prospettiva estetica. La cerimonia di premiazione, svoltasi in Salone comunale, è stata aperta dalle parole di saluto dell’Assessore alla Cultura Michele Drudi, e dagli interventi di Tonino Simoncelli, presidente dell’Accademia degli Imperfetti, e di Rosanna Ricci, giornalista e critica d’arte, concludendosi con il conferimento del premio a Masini, che ha ricevuto una targa in argento dello scultore Giannantonio Bucci, riproducente un dipinto della pittrice Nella Versari. A seguire, si è aperta la mostra personale dell’artista presso la Galleria Michelacci, ex chiesa dell’Ospedale del Ss. Crocifisso, un’occasione unica per vedere e incontrare le opere di Daniele Masini, in un percorso espositivo di grande suggestione e bellezza, nel quale è possibile abbracciare la complessiva traiettoria artistica dell’autore nel suo sviluppo e nelle sue trasformazioni.