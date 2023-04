Meldola, pubblico delle grandi occasioni per l'inaugurazione della mostra "Apparizioni"

Tante persone hanno assistito all’inaugurazione della mostra “Apparizioni”, ideata e curata da Enrico Lombardi in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, presso la Galleria Michelacci di Meldola, collocata nella ex Chiesina dell’Ospedale. L’esposizione collettiva, che raccoglie opere di Giuseppe Biagi, Marcello Chiarenza, Stefano Gattelli, Enrico Lombardi, Alberto Mingotti, Monica Spada, Giorgio Tonelli, è stata presentata in un Salone Comunale gremito fino all’ultimo posto: sono intervenuti il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e l’assessore alla Cultura Michele Drudi, per i saluti ufficiali, seguiti dal curatore Enrico Lombardi, che ha illustrato il significato e le ragioni della manifestazione, tracciando una storia dell’arte italiana nel Novecento e soffermandosi sulle principali questioni che riguardano l’arte e la dimensione estetica nel mondo attuale.

Successivamente ci si è spostati nello splendido spazio della Galleria Michelacci, per l’inaugurazione della mostra, che contiene uno spaccato significativo della “Nuova figurazione italiana”, con artisti (2 scultori e 5 pittori) di differenti generazioni e prospettive che tuttavia offrono una ricerca coerente legata alla grande tradizione italiana, in forte contrasto con le mode contemporanee. La presenza di tantissime persone a questa inaugurazione dimostra la forza e l’importanza di un’arte libera, autonoma e autentica, come possibilità di dare risposta alle grandi domande del nostro tempo.

L’Amministrazione Comunale esprime "un sentito ringraziamento a tutti gli artisti presenti alla mostra con le loro opere. Un ringraziamento particolare va al nostro concittadino Enrico Lombardi per aver ideato, proposto e organizzato questa splendida iniziativa, un vero e proprio atto di amore verso la sua città, che dà un grande lustro a Meldola e alla sua vita culturale". La mostra è aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: feriali 16-19, festivi 10-12, 16-19; chiuso il lunedì e il giovedi.