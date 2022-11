"Melologic II - Due omicidi a mezz'agosto": il pubblico forlivese torna a giocare con le trame dell'opera

L'Accademia InArte di Forlì continua a esplorare formule innovative di spettacoli musicali, anche attraverso la collaborazione con LaCorelli. Dopo l'accoglienza entusiasta riservata al primo capitolo di "MeloLogic", andato in scena nella primavera scorsa, il teatro dell'Accademia (in Via R. Pacciardi 5, angolo Via Gorizia 210) ospita domenica 20 novembre alle ore 16.30 ed in replica alle 18 "Melologic II - Due omicidi a mezz'agosto", una nuova indagine in musica che trasforma le trame dell'opera lirica in un vero e proprio opera-game: un gioco interattivo tra interpreti e pubblico che rappresenta una vera novità nella storia del teatro musicale. L'esperimento, che ha debuttato ad aprile scorso sui palcoscenici della Romagna con uno spettacolo ispirato a "Cavalleria Rusticana", ha destato l'immediata curiosità di stampa e critica, approdando anche al prestigioso "Mascagni Festival" di Livorno.

"Melologic II" promette di replicare il successo del precedente, raccontando una nuova avvincente storia in forma di "melologo", ovvero unendo "melos", la musica, e "logos," la parola detta, non cantata. Due attori insceneranno un giallo, il cui racconto sarà accompagnato dal vivo dalla musica. Nessun copione prestabilito, e la vera novità dello spettacolo è proprio questa, dal momento che saranno gli spettatori in sala a dover decidere, direttamente con il loro smartphone, gli sviluppi della vicenda, decretando a loro insaputa anche la sequenza dei brani musicali, che cambieranno a seconda delle decisioni dei presenti. Questo spiega perché lo spettacolo non è mai uguale a se stesso: proprio come in un libro-game, la vicenda prenderà una piega diversa a seconda delle decisioni di chi l'ascolta.

Scritta dal giovane autore di gialli Giacomo Sangiorgi e interpretata da Marco Montanari e Camilla Berardi, la storia di "Melo-Logic II" è ispirata ad una celebre opera di fine Ottocento e vive di dialoghi brillanti, vestita della musica di Alicia Montorsi Galli eseguita dall'Ensemble Tempo Primo e diretta da Giovanni Marco di Lena. Lo spettacolo va in scena con il prezioso contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, AIAM, TUKE SAS e in collaborazione con Accademia InArte e Spazio A.

Biglietteria: biglietto intero 5 €, ridotto under-25 3 €. Per informazioni: www.lacorelli.it; info@lacorelli.it; biglietteria@lacorelli.it; +39 339 6249299.