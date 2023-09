Allo Stadio di Forlì arriva il primo "Memorial Dino Amadori"

Prezzo non disponibile

Il 23 settembre, dalle 9:00, allo Stadio Tullio Morgagni di Forlì si svolgerà il primo Memorial Dino Amadori, organizzato dalla Associazione Dino Amadori Ets in collaborazione con il Forlì Calcio.

"La nostra Associazione ha accolto con entusiasmo la proposta del Forlì Calcio per ricordare insieme a tutta la Romagna del Calcio Giovanile il Prof. Dino Amadori, per il Primo Memorial, proprio nella nostra città", spiegano. Parteciperanno 12 squadre di tutta la Romagna: il Forlì Calcio, il Cesena, la Virtus Cesena, il Santa Sofia, il Bakia Cesenatico, la Sammartinese, il Meldola, il Cava Ronco, il Castrocaro, la Sampierana, l’ Edelweiss e il Forlimpopoli per un torneo Under-11 che si svolgerà nell’intera giornata di sabato 23 settembre dalle ore 9,00.

L’evento sportivo in Memoria del prof. Dino Amadori si propone di sensibilizzare anche tra i giovanissimi su quanto Amadori ha lasciato e, godrà del patrocinio di AVIS Comunale Forlì (da sempre partner della Associazione Dino Amadori) e dei Comuni di Forlì, Cesenatico, Meldola, Castrocaro e Bagno di Romagna. Con il primo Memorial Dino Amadori proseguono dunque le iniziative della Associazione che porta il nome del professore: nata per sensibilizzare sui valori che hanno tracciato tutta la vita dedicata alla ricerca scientifica sempre anteponendo il bene del paziente a qualsivoglia approccio medico scientifico e facendo del volontariato linfa vitale di ogni traguardo da lui raggiunto.